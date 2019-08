GÜNEKOLOOG ANNAB NÕU: 7 asja, mida arsti juures käies pole põhjust häbeneda  

Kui palud arstil mõne suguhaiguse testi teha, ei arva doktor, et oled lõtvade elukommetega. Pigem peab ta sind targaks patsiendiks, sest suguhaiguste suhtes peab end aeg-ajalt testima iga seksuaalselt aktiivne inimene.

Arsti juures, eriti kui kõne all on intiimtervise küsimused, peab inimene end mugavalt tundma ja tohtrit usaldama. Seepärast ära pelga arsti vahetada, kui sulle tundub, et selle arstiga sa head kontakti ei leidnud.