EI SAA KUIDAGI SALEDAMAKS? Jäta dieedid, vaid keskendu hoopis neile kolmele asjale! 

Nälg on nii võimas jõud, et see võidab ratsionaalsuse. Mida tugevamalt üritad söömist piirata, seda tugevamalt võib tekkida ebaõigluse ja ärakasutamise tunne. See viib üldiselt tagasilanguse ja isegi õgimiseni.

Kaalu ei saa sundida, et see jõuaks teatud näiduni ja püsiks seal. Eriti raske on siis, kui dieet lõpeb. Kuna enne on olnud nii palju piiranguid, tahaks ju nautida kõike head ja paremat!

Susanna Anglé soovitab tegutseda vastupidi: õpi kõigepealt kaalu kontrolli all hoidma ja alles siis hakka alla võtma.See tähendab, et kõigepealt tuleb panna elustiiliga kehakaalu kerkimine peatuma.

Kui sööd, kuidas juhtub, ja ei liigu, siis pole mõtte kaloreid lugeda. Selle asemel tuleb muuta menüü tervislikumaks, süüa korrapäraselt ja liikuda palju. Nende muudatuste kõrvaltoimena ka salened.

Foto: Pexels

Emotsionaalne söömine