VABANE SOOLATÜÜGASTEST! Pane käärid eemale, ravi hoopis nende vahenditega! 

Viirus jõuab nahka tavaliselt läbi imeväikese kriimustuse ning pärast nakatumist võib kuluda nädalaid või isegi kuid, enne kui tüügas nahale ilmub. Võib aru saada, et tegemist on tüükaga, kui veidi karedat pinda kraapides paljastuvad väikesed mustad täpikesed ehk tromboseerunud veresooned.

Soolatüüka teket ei ole küll võimalik täielikult ära hoida, kuid vältimiseks tuleks ühiskondlikes duširuumides kanda alati jalanõusid ning hoida üleüldiselt nahk võimalikult terve ja niisutatuna.

Kui juba on tekkinud nahale soolatüügas, tuleb see ujuma minnes või ühiskondlikke pesuruume kasutades katta veekindla plaastriga, et tõkestada viiruse teistele inimestele edasikandumist.

Foto: Pexels

Käärid ei sobi!

Soolatüügaste vastu võitlemiseks saab abi apteegist, kus on mitmeid tooteid, mille järjepideval kasutamisel on võimalik soolatüükast vabaneda. Näiteks on valikus Wortie ja Wartneri kokkusurutud vedelgaasil või dimetüüleetri ja propaani segul põhinevad aerosoolid, mille abil saab kodus ise soolatüüka ära külmutada.