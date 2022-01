AUSTA JA ARMASTA! 7 nõmedat argist kommet, mis hävitavad suhte aeglaselt, aga kindlalt

Paarisuhtes jagatakse üldiselt suurt osa oma elus. Sinna kuuluvad nii rõõmsad hetked, aga ka teineteise kurbuse ja hirmude mõistmine. Parimal juhul on kõik tasakaalus. See on võimalik, kui mõlemal on kindel soov koos olla – juhtugu mis tahes.