NII LÕPEB ÕNN! 7 nõmedat argist kommet, mis hävitavad suhte aeglaselt, aga kindlalt 

Foto: Pexels

2. Oma aega ei ole

Samal teemal Meeled HEA AEG PAARISUHET PARANDADA: tee suvel neid asju iga päev mitu korda! Oma hetked ja iseseisvus on tähtsad. Igaüks vajab ka oma paika. Üks õnneliku suhte retsepte on see, et mõlemal on ka oma harrastused. Kui neid ei ole, võib suhe tunduda lämmatav. Jõib ka tunduda, et pole millestki rääkida.

3. Avalik solvamine

Kui räägid partneri tegemistest teistele, siis pane tähele, et sa ei teeks seda solvaval moel. Ka sotsiaalmeedias ei tohi partnerit alandada ja solvata. Samuti pole vaja postitada tema tegemistest.Sa võid mõelda, et tegid vaid nalja, kui kirjutad, et su kallim on halb kokk või maailma kõige ebaromantilisem inimene. Kuid võid temalt enne küsida, kuidas see talle tundub. Sa võid minna oma kommentaaridega liiga kaugele, ilma et sa seda ise tajuksid.

Foto: Pexels

4. Sunnid suhtlema oma sõpradega