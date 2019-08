Karmen Joller: terviseamet ähvardab perearste väikeste seadusesätete alusel, aga ise ei järgi hea tahte kokkulepet 

"Sain täna (kolmapäeval, 07. august - toim) Terviseametist kirja. Sellise armas-hirmutava kirja, kus tuletati mulle meelde, et olin jätnud saatmata ühe e-maili - tunnistan pattu, ma unustasin. Mind see kiri otseselt ei solva, see kirjutati asja pärast. Kui solvab, siis ehk see osa, kus justkui väidetakse, et ma valetan (!) elustamisvahendite kohta," kirjutab Kivimäe perearstikeskuse peaarst Joller sotsiaalmeedias.

Terviseameti kirja põhjustas seik, et Joller käis juuli lõpus "Ringvaates", kus muuhulgas tegi ka saatejuht Jüri Muttikale leetrite vastaste vaktsiinisüsti. Seaduse järgi peab aga terviseametit vähemalt nädal aega ette teavitama, kui kavatsetakse tervisehoiuteenust osutada väljaspool tegevuskohta. Selle kirja jättis perearst aga saatmata. Samuti kurtis terviseamet, et kuigi Joller kinnitas teleeetris hädaabi korral vajaminevate esmaabivahendite olemasolu, polnud neid vahendeid telepildis näha.

Kuid see kiri polnud Jolleri pahameele põhjuseks. See tuleneb aga terviseameti õigusnõuniku kõnest Jolleri perearstikeskusesse, milles ametnik ähvardas telefoni vastu võtnud õde, et perearstikeskuse vastu algatatakse järelevalvemenetlus, kui ka edaspidi keeldutakse nimistuid suurendamast.

"Meil on niigi väga suured nimistud: kolme arsti peale on kokku 6579 patsienti, ühe perearsti kohta loetakse optimaalseks 1600 patsienti. Me võtaksime uusi inimesi vastu hea meelega, aga me tõesti ei jaksa - nimistute suurenemisel kannataks töö kvaliteet ja pikeneksid järjekorrad," kirjutab Joller.

Ta lisab, et amet peaks väga hästi teadma Tallinnas paiknevates umbes neljast tuhandest vabast kohast erinevates nimistutes, kus inimesi on vähem kui 1600. "19.03.2019 perearstidega sõlmitud hea tahte leppe kohaselt peaks terviseamet suunama perearsti otsivad inimesed nendesse nimistutesse.

"Mis mind tõsiselt solvab, ongi see, et Terviseamet küll käib ja kontrollib ja ähvardab erinevaid perearste erinevate väikeste seadusesätete alusel, aga ise ei järgi karvavõrdki hea tahte kokkulepet. Terviseamet tegutseb, mõtlemata sellele, mis on tegelikkuses järelevalvemenetluse eesmärk ja kas probleemi saaks ehk lahendada nii, et see traumeeriks vähem inimesi, kes endale perearsti otsivad," sõnab Joller.