Uudised Terviseamet ei näe perearstikonkursside luhtumises probleemi Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 11:45 Jaga: M

"See on pea liiva alla peitmine, kui me ütleme, et meil ei ole probleemi," ütleb perearstide seltsi juhataja Le Vallikivi. Foto: Andres Putting

Eestis on 786 perearstinimistut, millest 41-s on ajutine asendaja, sest uue perearsti leidmiseks välja kuulutatud konkursid pole andnud tulemust.