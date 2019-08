GÜNEKOLOOGID HOIATAVAD: vagiinat pole vaja aurutada! 

Naisel oli tupe allavaje ja ta lootis, et aurutamine aitab tal operatsiooni vältida. Vagiina aurutamisel tuleb istuda kuumaveeanuma kohal, kuhu on lisatud ravimtaimi. Kanada naisele soovitas protseduuri Hiina meditsiini arst. Naine istuski kuuma vee kohal kahel päeval ja vajas siis erakorralise meditsiini abi.

Spetsialistid panevad südamele, et selline protseduur on ohtlik ja pole meditsiinilist tõestust, et see oleks tervisele kasulik – see ei leevenda ka menstruatsioonivalusid ega paranda viljakust, nagu lubatakse.