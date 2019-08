UNEARST SELGITAB: nii saab une abil kehakaalu langetada 

Kas oled märganud, et eelmine öö määrab ka sinu järgneva päeva toiduvaliku? Teadlased selgitavad seda nii – kui keha pole puhanud, on meie energiaressursid piiratud ükskõik milliseks tegevuseks. Energiapuudus on aga kehale ebamugav ja raske, tuju on halb, oled kergesti ärrituv. Autopiloot on töös ja mõtteis on vaid peamiste vajaduste rahuldamine: toit, uni, seks. Kõige kiiremini neist tuleb inimene toime söögi otsimise ja leidmisega. Inimene on ikka parema otsingul ja seega leiab ta viisi, kuidas ebamugavustunnet leevendada või see sootuks kaotada.

Unearst Heisl Vaher. Foto: Erakogu

Väsinud inimene eelistab magusat, soolast ja rasvast

Praegu on teada, et ülekaal ja unevõlg on seotud. Magage rohkem ja teil jääb vähem aega söömiseks! See on nali, aga samas ei ole ka.

Unenappuse korral tekib kergesti isu energiat vabastavate süsivesikute järele, mille pakendite värvikirevus ei lase teil kaubanduskeskuses naljalt mööduda, haaramata midagi kaasa. Väsinud inimene eelistab magusat, soolast ja rasvast.

Laias laastus jaotuvad inimesed kolmeks tüübiks: hommiku-, õhtu- ja vahepealseteks inimesteks. Valdav osa meist oskab öelda, mis tüüpi ta arvab end olevat ning eksimise tõenäosus on väike. Suurim osa meist on vahepealsed, kes on kõige paindlikumad unepuuduse ja näljatundega toime tulemiseks. Ülejäänud jaotuvad õhtu- ja hommikuinimesteks. (Ja veel paari hetkel uuritava tüübi vahel).