UNEARST ÜLEKAALUST: nii saab une abil alla võtta! 

Kas oled märganud, et eelmine öö määrab ka sinu järgneva päeva toiduvaliku? Teadlased selgitavad seda nii – kui keha pole puhanud, on meie energiaressursid piiratud ükskõik milliseks tegevuseks. Energiapuudus on aga kehale ebamugav ja raske, tuju on halb, oled kergesti ärrituv. Autopiloot on töös ja mõtteis on vaid peamiste vajaduste rahuldamine: toit, uni, seks. Kõige kiiremini neist tuleb inimene toime söögi otsimise ja leidmisega. Inimene on ikka parema otsingul ja seega leiab ta viisi, kuidas ebamugavustunnet leevendada või see sootuks kaotada.