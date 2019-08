Rasedus NAISTEARST ANDREI SÕRITSA: “Kunstlik viljastamine on nagu supi keetmine: on nii palju mõjutajaid, et see õnnestuks." Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga: M

PEAB VARUMA KANNATUST. Sageli on vaja kunstlikku viljastamist teha mitu korda, kuni naisel õnnestub rasedaks jääda. Foto: Vida Press

„Ega arst ole mingi jumal!“ tõdeb naistearst Andrei Sõritsa. „Kunstlik viljastamine on nagu võtme leidmine uksele: mõned lukud on lihtsad, aga mõned nii keerulised, et võtab väga kaua aega, et need lahti teha.“ Mõni naine saab šoki ja loobub uuesti proovimast juba pärast esimest luhtunud katset, kuid mõnel on õnne saada emaks pärast pikki aastaid ja isegi mitukümmend korda proovimist.