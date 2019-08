TÕDE VÕI VALE? Kas täiskuu ajab tõesti inimesed hulluks? 

Aastal 1984 tehtud uurimuses järeldati, et täiskuuöödel oli rohkem kuritegevust. Aastal 2009 avaldatud uurimuses aga väideti, et täiskuu ajal sattus rohkem inimesi psühhiaatriahaiglasse. Ühes väiksemas uuringus, kus vaadeldi 91 vägivaldset ja käitumishäiretega patsienti, leiti, et 23% käitumishäiretest esines täiskuu ajal. See oli uurijate arvates umbes kaks korda rohkem kui tavaliselt.

Värskemad uuringud pole leidnud siiski seost kuufaaside ja vaimse tervise vahel. On lükatud ümber väited, et täiskuu ajal võivad inimesed teha rohkem viga nii endale kui teistele.

Foto: Pexels

Miks siis ikka valitseb nii visalt uskumus, et täiskuu ajab inimesed hulluks ja soodustab vägivaldset käitumist? Teadlaste arvates on üks põhjusi see, et meil on sisemine soov mitte vastutada täiel määral oma käitumise eest, vaid leida põhjused millestki välisest.