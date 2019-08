SÖÖ SÜÜMEPIINADETA! Need 5 väga levinud müüti tervislikust toitumisest ei pea paika! 

Tervislikust toitumisest on saanud omalaadne religioon. Igaüks on selle kohta midagi kuulnud ja sellest lugenud. Aeg-ajalt leitakse uus vaenlane – kord on see rasv, kord süsivesikud. Müüdid ja pooltõed tekitavad inimestes palju segadust ja nad ei tea enam, mida uskuda, mida mitte. Valed uskumused viivad sageli tarbetute piiranguteni ning ebaterve suhtumiseni söömisse.

MÜÜT 1. Süsivesikud teevad paksuks

Viimastel aastatel on väga levinud süsivesikutevaesed dieedid. Kuna süsivesikud tegevat inimese paksuks, siis soovitatakse kaalulangetamiseks neist isegi täiesti loobuda. Kuid süsivesikud ei tee iseenesest kedagi paksuks. Mis paneb aga kaalunumbri tõesti kerkima, on see, kui süüa liiga palju süsivesikuid. Toidud, mis sisaldavad palju kaloreid, sisaldavad tõesti ka palju süsivesikuid, näiteks pitsa, friikad, hamburger jms. Pole siis ime, et tekib uskumus, et süsivesikud teevad paksuks. Kuid oluline on ikkagi kogus!

Foto: Pexels

Gluteenivabad toidud on aina populaarsemad. USAs on 3 miljonit inimest, kes toituvad gluteenivabalt, kuigi suurem osa neist ei põe tsöliaakiat, millega tuleb tõesti gluteeni vältida. Arvatakse, et gluteen teeb lolliks ja paksuks. Samas on uuringuid, mis väidavad, et gluteenivaba toitumine tõstab südame-veresoonkonna haiguste riski, sest loobutakse ka täisteratoitudest, kus on väga vajalikke toitaineid. Kui menüüst jätta välja terve toidugrupp, võib see viia kehas vajalike ainete puuduseni.

Kuni sul pole tõesti gluteenitalumatust, ära lase end levinud müüdist häirida. Pealegi võivad kõhuprobleeme põhjustada hoopis küpsetistesse või leiba pandud lisaained. Küpseta ise! On maitsvam ja tervislikum.