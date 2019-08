MEES, KUULA OMA SÜDANT! Neid 11 keha märguannet ei tohi kindlasti eirata! 

Foto: Vida Press

Eesti on südamehaigustesse suremuse poolest Euroopas esimeste hulgas. Kuigi südamehaigustesse suremus on viimastel aastatel püsivas langustrendis, on see näitaja ikka liiga kõrge. Naisi tabavad südamehaigused kõrgemas vanuses, mehi ohustavad need pigem nooremas eas, kirjutab proviisor Merle Meola Südameapteegi blogis