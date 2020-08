KAS SA JOOD LIIGA PALJU? 4 kindlat märki, et sul on juba alkoholiprobleem

Inimene võib käia tööl ja teha karjääri, sest väliselt ei pruugi keegi aru saadagi, kui palju ta tegelikult joob. Üks suuremaid väärarvamusi alkoholismi kohta on see, nagu inimene peaks enne põhjas ära käima, sest alles siis saab hakata paremaks minema. See on absoluutselt vale. Alkoholism on krooniline haigus, mis kahjustab ajusid. Mida varem joomisele piir panna, seda parem.

Aga kuidas teha vahet, kas lihtsalt naudid klaasikest veini või juba vajad seda. Kas sa jood liiga palju? Siin on mõned hoiatavad märgid, mis peaksid ettevaatlikuks tegema.

Enamik inimesi suudab kenasti oma joomist kontrollida, kui nad seda soovivad. Kui nad otsustavad juua õhtusöögi juurde ühe klaasi veini, siis nad joovadki ühe klaasi. Kellel on sõltuvus, ei suuda hoida kontrolli all, millal ta alustab joomist või lõpetab selle. Nad ärkavad tundega, et tahaks üht drinki, aga see võib panna nad ohtlikesse olukordadesse. Nad võivad minna purjus peaga tööle või isegi sõidutata last trenni.

Võib olla ka nii, et suudad kontrollida, millal hakkad jooma, kuid ei suuda seda lõpetada. Näiteks jaksad oodata õhtusöögini, et võtta oma esimene klaas veini, aga kui oled selle juba võtnud, siis tahad võtta veel ühe, siis veel ühe…

2. Jood üksi ja varjad seda

Kui võtad vahel üksi õlle pärast rasket tööpäeva, pole see kohe probleem. Aga pane tähele, kui teed seda aina sagedamini ja üritad seda pereliikmete eest varjata. Näiteks jood edasi, kui lapsed ja abikaasa on magama läinud. Kui sa üritad teadlikult varjata, kui palju sa jood, oled ka juba ise taibanud, et sul pole alkoholiga õige suhe.