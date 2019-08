VALI ÕIGE RANITS! Vaata, kui palju võib kaaluda lapse koolikott! 

Kehtiva õppekirjandusele esitatavate nõuete määruse rakendussätetes on kirjas, et enne selle määruse jõustumist välja antud õppekirjandus, kui see vastab varem kehtinud määruse nõuetele, loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks. Määruse varasemas versioonis oli määratletud ainult õpiku kogukaal.