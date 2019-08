Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha osteohondroosi, Bakeri tsüsti, vöötohatise ja impetigoga? Viktor Vassiljev , täna, 12:00 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev. Foto: Erakogu

Vahel tundub, et elu koosnebki ainult ootamatutest pahandustest ja pahadest ootamatustest, ja hea, kui juhtub nende vahele oodatud õnnestumine. Hea uudis on meil see, et Õhtuleht hakkas oma veebiväljaandes Telelehe-lugusid avaldama. Kes internetiga sõber, saab sealt lugeda. Nii et paberil väljaanne ilmub korralikele inimestele varem, ja netivariant netisõltlastele hiljem.