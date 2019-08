MIKS SUVI AJAB PAARID LAHKU? Peamine põhjus peitub siin! 

Seksuaalteraapiaga tegeleva Sexpo lahutuste spetsialisti ja terapeudi Marika Rosenborgi arvates pole põhiküsimus selles. Tema arvates peitub probleem pigem seigas, et meie elu on väga heitlik ja inimestel pole teisteisele argipäeval enam aega. Puhkuse ajal on aga aega oma suhe üle vaadata.

Teine põhjus on see, et puhkuse ajal ollakse perega rohkem koos ja siis pole pääsu ka suhet mõjutavatest probleemidest.

Terapeudi arvates pole ei suve ega jõulude süü, et inimesed kipuvad just siis lahku minema. On teada, et inimesed hakkavad lahutusest mõtlema keskmiselt kaks aastat enne seda, kui nad räägivad asjast partnerile.

Tavaliselt riieldakse proosaliste teemade pärast: laste kasvatuse, koristamise, seksi ja raha pärast. Kuid lõppkokkuvõttes on lahutuse põhjus ikkagi läheduse puudus. Selle kõrvalnähud, näiteks petmine, vaid kiirendavad otsust lahutada.

Foto: Pexels

Kas tuntud inimeste lahutused võivad samuti eeskuju anda? Terapeudi sõnul on inimestel komme end teistega võrrelda. Vahel on ju märgata lahutustebuumi näiteks ühes sõpruskonnas. Teiste lahutus võib süvendada soovi teha muutusi ka oma suhtes. Seega poleks väga imestada, kui suurt mõju avaldavad ka tuntud paaride lahutused. Aga samas on võimalik, et see aitab hoopis oma paarisuhtes probleeme vältida, kui kuuled, kuidas teistel läheb.

Foto: Pexels