ELUOHTLIK VEDELIK: MMSiga autismi või vähi ravimine on sama nagu valgendi joomine 

MMS sisaldab naatriumkloritit – see on kemikaal, mida kasutatakse tööstuses pleegitamisel ja desinfitseerimisel. Kui inimene seda joob, võivad tagajärjed olla eluohtlikud. Aine võib tekitada ränka oksendamist ja kõhulahtisust, viia vererõhu ohtlikult madalale, kahjustada maksa jm. Aine leiutas 1996.aastal James Humble, kes lubas, et see tapab haigustekitajaid ja mürke. Kui need on kehast hävitatud, saab see õigesti toimida ja seeläbi ise terveneda.