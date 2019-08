HÕÕRUSID JALAD ÄRA? Valulikke ville saab vältida ja ravida nende vahenditega 

Kõige parem oleks, kui saaks villide teket üldse vältida. Seega tasub uusi jalanõusid hakata kasutama vähehaaval ning hoida alati korraga kasutuses mitut paari jalanõusid. Kui aga on siiski oht villide tekkeks, tasub kindlasti kasutada Compeed ville ennetavat pulka . See aitab vältida hõõrumist ja villide teket, ei jäta plekke ega tee jalgu libedaks.

Aeg-ajalt leiame me end aga ikka olukorrast, kus koduni on veel pikk tee, aga jalg juba hõõrub. Sellisel juhul oleks hea kui näiteks rahakoti vahel oleks alati ka üks villiplaaster . Mida varem saab hõõruvale kohale plaaster pandud, seda parem.

Villiplaaster kaitseb nahka edasise hõõrumise eest, leevendab hetkega villide põhjustatud valu ning püsib paigal kogu päeva. Kui vill on juba tekkinud, imab plaastri hüdrokolloidpadi haavavedeliku endasse ja moodustab sel moel geelpolstri, mis kaitseb haava. Tekkinud geel hoiab niisutatuna närvilõpmeid, mistõttu väheneb ka valulikkus. Nii kiireneb ka naha paranemisprotsess. Lisaks tõrjub plaaster vett ja mustust ning hoiab eemal baktereid. Hüdrokolloidplaastri suur pluss on seegi, et seda hoitakse villil mitu päeva – nii saab haav rahulikult paraneda.