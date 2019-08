INGVAR VILLIDO: pinged kurnavad sedavõrd, et ükskord annab keha alla ja inimene jääb haigeks 

“Nii tööl kui ka kodus eeldavad teised ja ühiskond, et sa pead olema mingi kujutluspildi kohaselt tasemel, ühiskondliku ideaali järgi hea välja nägema, olema järjel, jõudma kõike teha, sest pangalaen, mis võimaldab sulle olulist elustiili, on vaja ära maksta jne. Siit sünnib pidevalt kogunev emotsionaalne paine, mis tekitabki kehas füüsilisi pingeid.

Kõigi nende pingete ülevalhoidmine, alla­surumine ja ületamine võtab tohutult jõudu, need kurnavad sedavõrd, et ükskord annab keha alla ja inimene jääb haigeks. Pinges inimene teeb ka väga sageli vigu. Pingetel on kombeks kanduda töölt koju, jõuda elukaaslase ja lasteni, kellega tegelikult tahaksid häid suhteid."