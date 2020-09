Hea nõu MÄLU ON VILETS? 8 tegevust, mis hoiavad selle paremas vormis Ohtuleht.ee , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Vida Press

Paljudel meist on aeg-ajalt mäluhäireid – kas ei meenu uue tuttava nimi või läheb meelest, kus on autovõtmed. See võib olla märk sellest, et inimesel on liiga kiire või tal on palju muresid.