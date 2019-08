Keha KAS ALKOHOL ON ANTIDEPRESSANT? Nii mõjub joomine ärevusele ja stressile Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 18:00 Jaga: M

Alkohol mõjutab välimust ja enesetunnet, rikub unekvaliteeti ja nõrgestab immuunsüsteemi. Foto: Vida Press

Teame, et alkohol on kahjulik, kuid milliseid terviseprobleeme see võib tekitada? Sageli arvatakse, et alkohol on antidepressant, aga kas see vastab tõele?