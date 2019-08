Uudised VÄRSKE UURING: veerand Eesti täiskasvanutest on proovinud mõnda narkootilist ainet Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 13:07 Jaga: M

Kõige sagedamini prooviti või tarvitati kanepit . Foto: Vida Press

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt avaldatud uuringu järgi on veerand Eesti täiskasvanud elanikest tarvitanud elu jooksul mõnda narkootilist ainet. Samuti näitas uuring, et uimastid on seotud vaimse tervisega – tarvitajatel esines sagedamini depressiooni tunnuseid.