KAS KA SINA RÄÄGID TEISI TAGA? Siin on üllatav põhjus, miks see on eluliselt vajalik! 

Uuringus, mis avaldati ajakirjas Social Psychological and Personality Science, leiti, et n-ö tüüpiline inimene kulutab kuulujuttudele umbes 52 minutit päevas. Kuid enamik inimestes ei käi teistele kõrva sosistamas, mida see või teine kolleeg tegi nädalavahetusel. Tegelikult jagatakse lihtsalt infot ennast ümbritsevate inimeste kohta.

Uurijad leidsid, et enamiku sellest 52 minutist jagame me kahjutut, vahel isegi igavat infot igapäevase elu kohta, mitte ei klatši kolleegi, kes jõi ennast täis.

Miks me siis raiskame nii palju aega, jagades üsna mõttetut teavet teiste elude kohta? Teadlased leidsid, et tagarääkimine kuulub inimese põhiinstinktide hulka, kuna meie elu on tihedalt seotud kuulumisega gruppidesse. Me mitte ainult ei kuulu gruppidesse, vaid sõltume nendesse kuuluvatest inimestest, et ellu jääda.

Me vajame meid ümbritsevate inimeste kohta võimalikult palju infot: missugused nad on, keda ei saa usaldada, kes rikub grupi reegleid, kes on sinu vastu sõbralik jms.

Foto: Pexels

Kuulujuttude levitamine aitab ellu jääda