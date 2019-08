ÄRA VARJA TERVISEMURESID! Neli olulist küsimust, mida iga mees peaks endalt küsima 

Keskmine Eesti mees on harjunud arvama, et loomaliha võiks rohkem süüa, kuna see annab jõudu ning on tervislik, kuid see arvamus on ekslik – loomaliha liigsöömine ehk valgu liigtarbimine võib hoopiski tervist kahjustada. See ei tähenda, et lihast peab loobuma, vaid seda tuleks lihtsalt mõõdukalt süüa või veelgi parem – asendada kalaga