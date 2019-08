HINGAMISRASKUSED JA VALU RINNUS: e-sigaretid võivad põhjustada ränka kopsuhaigust 

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse hinnagul võivad 153 raske kopsuhaiguse juhtumi taga olla e-sigaretid, kirjutab CNN. Kopsuhaigust, mille põhjuseks peetakse e-sigarette, on diagnoositud sel suvel 16 osariigis. Haigestunud on põhiliselt noorukid ja noored täiskasvanud.

Praeguseks pole teada surmajuhtumeid, kuid mõned inimesed on pidanud haiglas olema mitu nädalat ja osad on vajanud ka intensiivravi. Neil olid hingamisraskused, palavik, köha, oksendamine, kõhulahtisus, peavalu, pearinglus ja valu rinnus.

Arstide hinnagul on haigust keeruline diagnoosida, sest see algab nagu tavaline infektsioon, enne kui tekivad rasked komplikatsioonid.

E-sigarettidega seotud kopsuhaigus on nii uus asi, et selle kohta ei peeta veel isegi kohustuslikku statistikat. Puudub isegi haiguse kood. Arstide hinnangul pole ilmselt paljudel juhtudel osatud näha kopsuhaiguste seost e-sigarettidega. E-sigarettide kasutajatele aga tundub, et see on turvaline ja nad ei oska tervisehäireid sellega seostada.