KAS ALKOHOL ON SUPERMARKETI UNEROHI? Unearst selgitab, kuidas on asi tegelikult 

2. Pärast alkoholi joomist on tavaline, et inimene ärkab öösel rohkem – selle põhjus on alkoholi seedimine ja lammutamine kehas.

4. Alkohol blokeerib REM-une faasi. REM-une läbimine on oluline, et tunda end hommikul puhanuna. Kuna pärast joomist on REM-und vähem, siis on enesetunne häiritud ka järgmisel päeval.