GALERII | Hüpermarketis õpetati, kuidas päästa inimest elustamisaparaadiga 

Tallinna Kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers selgitas, et elu päästmisel on kõige olulisem kriteerium aeg. „On väga oluline vahe, kas äkksurma korral alustada abi andmist kohe või oodata kiirabi saabumist. Tallinnas on kiirabi kiire, keskmine kohalejõudmise aeg kiirete kutsete korral on 6,78 minutit."