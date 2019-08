TURGUTA TERVIST! Vanemas eas on eriti olulised need vitamiinid ja mineraalid 

Eakatele on eriliselt oluline toetada ja parandada ainevahetust ning aeglustada vananemisega seotud protsesse. Vanemas eas väheneb aktiivsus, ollakse rohkem siseruumides, kimbutavad terviseprobleemid ja sageli tarvitatakse ka ravimeid. Eakate toit on tihti ühekülgne.

“Kõige olulisem on üle vaadata menüü, kas kõik toiduainete grupid on ikka esindatud ja tasakaalustatud,” räägib Kuznetsova. Ta lisab, et süsivesikud, valgud ja rasvad peavad olema tasakaalus ning unustada ei tohi ka vee joomist. „Mõne toidu talumatuse või allergia korral tuleb teatud toidud menüüst küll välja jätta, kuid asendada need täisväärtusliku alternatiiviga.”

Proviisori sõnul saavad terved inimesed mitmekesise toitumise korral olla kindlad olla, et organismile on peaaegu kõik vajalikud makro- ja mikrotoitained tagatud. Reeglina pole siis toidulisandeid tarvis, kuid aeg-ajalt tuleb organismi toidulisanditega siiski turgutada, eriti vanemas eas.

Foto: Pexels

Vanemaealistel on suurenenud kaltsiumi, magneesiumi ja D-vitamiini vajadus. Nende luud on hapramad ja võivad kukkudes hõlpsamini murduda. Eakamaid, eriti naisi ohustab luude hõrenemine ehk osteoporoos. Kaltsiumi imendumine organismis on seotud magneesiumiga. Kui kaltsium aitab lihastel kokku tõmmata, siis magneesium on selleks, et lihas saaks lõõgastuda. Kaltsium ja magneesium aitavad vähendada unetust, jalalihaste jõu nõrgenemist ja lihastõmblusi.