Ekspert: vastsündinute ja väikelaste ravimeid on vähe uuritud 

1. septembril Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas tööd alustava laste ja vastsündinute intensiivravi professori Tuuli Metsvahi sõnul eeldatakse täiskasvanute ravimi puhul, et enne turuletoomist ja kliinilisse kasutusse võtmist on selle efektiivsust ja ohutust kinnitavad kliinilised uuringud tehtud. Aga laste ja vastsündinute ravimitest on olenevalt ravimirühmast kuni kaks kolmandikku kasutusel ilma põhjalike eelnevate uuringuteta.

Metsvaht tõi näite, et Euroopa lasteintensiivravi osakondades saab kuni 63% vastsündinutest ravimeid, mille koostises ja tootmisel on kasutatud potentsiaalselt ohtlikke abiaineid. „Toksikokineetilised uuringud viitavad nende ainete kuhjumise võimalusele organismis eeskätt sügavalt enneaegsetel vastsündinutel. On kirjeldatud ka abiainetest tingitud mürgistusi. Sealjuures on ligikaudu kahel kolmandikul juhtudest Euroopa ravimiturul olemas ilma ohtlike abiaineteta alternatiivne ravimivorm,“ kirjeldas professor probleemi ulatust

„Vastsündinute ja laste organismi võime ravimiga kohaneda ja sageli ka ravimi toime on hoopis teistsugused kui täiskasvanul. Ravimi toime laste organismile võib erineda ka vanuserühmiti,“ rääkis Metsvaht, lisades, et kui vajalikku teavet ei ole, on suurem oht arstimi kõrvaltoimete tekkimiseks, aga ka ravimi efektiivsus ei pruugi olla optimaalne.