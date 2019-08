Sünnitanud naise mure: abikaasa ei tegele meie beebiga üldse 

„Beebi oli oodatud ja planeeritud, kuid nüüd tundub mulle, et mu kõrval pole üldse see mees, kellega viimast viit aastat oma elust jaganud olen. Ma ei tahaks üldse kurta, aga näib – see on mulle ainsana jäänud,“ alustab noor naine oma kirja.

„Ta toetas mind raseduse ajal ja sünnitusel, kui pärast kogemust, et beebi on pisike ja õrn – ta tõmbus tagasi. Ma saan talle lapse jätta vaid siis, kui beebi voodis või kärus tudub. On ka kordi, kus ta diivanil istudes on last hoidnud, aga maksimaalselt aja, mil jõuan kiiresti end pesemas käia. Üldiselt eelistab ta ikka uinunud last valvata. Ise on algusest saadik rääkinud, et las beebi kasvab, siis on julgem ja tegusam. Aga poole aastaga pole midagi muutunud,“ on Viktoria mehega hädas.

„Olen nagu üksikvanem – kõik beebiga seotud tegevused on ainult minu kanda. Ma pole lootust kaotanud, aga ei pea õigeks ka seda, et ootme lapse lasteaeda minekut – küll siis isa tegeleb. Kummaline olukord, aga midagi teha ka ei oska. Perearstile kurtsin, kuid tema soovitas tasa ja targu. Hoiatas, et ka isadel võib pärast sünnitust tekkida depressioon ja hirmud. Olen ju andnud aega ja rahu, aga kauaks? Kuni laps täisealiseks saab? Ega sellest hirmust ei saagi teisiti üle, kui ei katseta. Nuttev beebi näib aga mu mehe jaoks olevat juba tõeline õudusunenägu. Ja kuna beebi on minuga olnud, siis ei oska mees ju ka midagi teha ega olla, kui imik nutab. Ongi nagu suletud ring. Sõbrannadega ei taha seda teemat arutada, sest kõigil mehed hullult nunnutavad lapsi. Kuidas ma siis nagu avalikult kurdaks, et minu mees ei oska, ei saa või suisa pelgab. Ma ei saa oma murega üksi olla, vaid usun, et kusagil on veel keegi, kes taolise probleemiga silmitsi pidanud seisma. Mida teha?“ ootab Viktoria kõiki nõuandeid ja palub, et teda aitamise asemel hukka ei mõistetaks.