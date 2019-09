TAASTA MÕNUS TÖÖ- JA KOOLIRUTIIN!  Perearst jagab nippe, kuidas püsida energiline ja terve 

„Taas töisesse rütmi saamine on meist enamikule keeruline ning võtab aega ja harjumist, kuigi kooli ja tööle naasmine on meile kõigile ette teada. Ja eks inimesed on erinevad: kes vajab mitu päeva oma päevakava sättimiseks, kellel õnnestub töisesse miljöösse hüpata nagu võluväel. Eriti raske on töö sobitamine päevarütmi, kui õues lõõskab päike ja kestab mõnus vananaistesuvi,“ tõdeb perearst.

Perearsti sõnul leevendavad miljöövahetusega seotud stressi näiteks koolilastel sügisese riietuse valimine, koolikoti komplekteerimine ja teised vahvad tegevused. „Oluline on teadvustada nii endal kui pereliikmetel, et puhkusemelu on vaja vahetada töö-kool-lasteaed rutiini vastu. Ja eks me tegelikult ju ka ootame tavapärast päevakava, sõprade ja kaaslastega kohtumist,“ tõdeb Kaldoja.

Kuidas aga kõige hõlpsamini uue rütmiga taas harjuda, et näiteks unerütm paika saada ja motiveerida ennast tegutsema? „Puhkusejärgse unerütmi vahetumine töisega on samuti individuaalne ning eri inimesed vajavad eri pikkusega ajavahemikku uue rütmiga kohanemiseks,“ möönab perearst, lisades, et oluline on aja planeerimine ehk prioriteetide seadmine. Nõnda võib hakata unerütmi vaikselt muutma päev-päevalt veidi varem magama sättides.

„Muidu on tööpäev kaootiline ja päeva lõppedes jäävad olulised ajad tegemata. Kindlasti ei tasu esimeseks tööpäevaks väga raskeid ülesandeid ega kohtumisi planeerida - inimene vajab ka tööle naasnuna aega enda kurssi viimiseks ning uue rütmiga harjumiseks,“ lisab ta.

Et aga säilitada suvine energia ja jaks võimalikult pikaks ajaks – selleks soovitab perearst jätkata ka pärast puhkust tervislikku toitumist, aktiivselt liikuda ja kindlustada endale sobiliku pikkusega ööuni. „Vitamiinid peaksid olema sügisel võimalikult naturaalsed, purgivitamiinid las jäävad talveperioodiks. Pärast puhkust tubaseks jäädes on tähtis taasalustada kevadel unustatud D-vitamiini tarvitamist,“ toonitab perearst.

„On teada, et D-vitamiini toodetakse spontaanselt nahas päikese UVB kiirte toimel ja suvekuudel piisab sellest ka vajaliku D-vitamiini saamiseks. Eestis (59°N) on päike D-vitamiini allikana kasutatav 3–4 kuud aastas. Valdava aja ehk septembrist maini on siinsed UVB kiirguse intensiivsused nahas vitamiini sünteesi käivitamiseks liiga madalad, mistõttu on kindlasti vajalik talve- ja kevadkuudel leida endale D-vitamiini lisaallikas,“ kinnitab Kaldoja, et kindlasti on tervel inimesel vaja iga päev võtta lisaks D-vitamiini õlilahust 1000 TÜ.