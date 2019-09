HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: sügisel turguta immuunsust selle ülimalt lihtsa tegevusega! 

Hinga sügavalt

Sügisel tuleb toetada kopsusid, mis vastutavad ja juhivad meie kehas kaitse-qi`d, mille funktsiooniks on kaitsta keha väliste haigustekitajate eest. Lääne meditsiini mõistes võiks see tähendada immuunsust. Kui kaitse-qi on nõrk, on immuunsus madal ja inimene haigestub kergesti. Kui kaitseenergia on tugev, jääb ta harva külmetushaigustesse.

Üks parimaid võimalusi kopsude tugevdamiseks on sügavalt hingata. See kõlab lihtsalt, kuid enamik meist ei hinga nii sügavalt ja see võib mõjutada meie mälu, energiataset ja immuunsust. Soovitatav on minna õue, imetleda kauneid sügisvärve ja hingata karget õhku. See aitab tugevdada teie kopse, aitab saavutada selget ja emotsionaalset rahu.

Immuunsuse tugevdamiseks sobivad ka mõned Hiina ravimtaimed nagu korditseps, ganoderma. Oluline on teha qi`d tugevdavaid harjutusi (qi gong, shindo) ning väga tähtsal kohal on ka puhkus ja unekvaliteet.

Inimene peaks kindlasti pöörama tähelepanu toidule, mida ta sööb. Sügisel peaks see olema soojendava iseloomuga, see aitab energia suunata keha väliskihist sisemusse ja soojendada keha sisemust. Sügistoite võiks valmistada rahulikul tulel ja pikemalt – keeta, aurutada ja küpsetada.