Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha valutava põlveõndla, polüartriidi ja seljavaluga? Viktor Vassiljev , täna, 07:00 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev Foto: Erakogu

Teie perearst on haritud inimene, tema sõna on kulda väärt ja kuulata tuleb tähelepanelikult. Kõige tähtsam kohe üles kirjutada, et uksest välja astudes ei ununeks. Aga kui juhtub, et ei pannud tähele või ei jäänud kahe kõrva vahele pidama, siis võib ju ka siit küsida.