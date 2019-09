MAKS ON ÄRA KURNATUD? Taastuda aitavad need toidud ja ravimtaimed 

Kui sümptomitega kaasneb ka alkoholilembus, liigsöömine ja/või ravimite rohke tarvitamine, on kindel, et maks vajab kiiremas korras tähelepanu, räägib Apotheka proviisor Catri Valner.

Maks täidab kehas üle 500 ülesande. Kõige enam teatakse, et maks on verepuhastusfilter. Maks vastutab mürgiste ühendite kahjutuks tegemise ja lagundamise eest, et tekiksid vähemohtlikud koostisosad. Samuti juhib maks kehast välja ülemääraseid vitamiine ja ainevahetuse jääke. Lisaks reguleerib maks ka lipiidide ehk rasvade ainevahetust ja toodab sappi, mis on seedeprotsessis asendamatu. Maks reguleerib ka süsivesikute ainevahetust, tegutseb vereloomeelundina, toodab hormoone ja fermente, ladustab mitmeid vitamiine ja mineraale.