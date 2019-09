Keha PROFESSOR INSULDIST: aju närvirakkude päästmiseks tuleb ravi alustada kiiresti Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 09:31 Jaga: M

„Eestis on haigestumus insulti teiste Euroopa riikidega võrreldes keskmine, kuid noortel on see suurem ja ka ravi hilistulemused on halvemad kui mujal,“ tõdeb professor Janika Kõrv. Foto: Erakogu

Insult on sage neuroloogiline haigus, mis on kõikide haiguste surmapõhjuste seas teisel kohal ja olulisim puude põhjustaja. Tänu insuldiravi tohutule arengule on insult muutunud ravitavaks haiguseks, kuid ravi on vaja alustada võimalikult kiiresti.