EVE KIVI KEERULISED VALIKUD: kõige tähtsamad on olnud pere ja lähedased Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 15:47

Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia

Filminäitleja Eve Kivi elu on olnud sama seikluslik kui filmis. Kõige pöörasematel hetkedel, on lausa inglid tema järele valvanud. Teisalt on ta ise alati seisnud kahe jalaga maa peal ja oma valikutes lähtunud elus kõige tähtsamast. Selleks on pere ja lähedased, räägib diiva värskes Kodutohtris.