PAANIKA TERVISE PÄRAST: rokkstaari äkksurm tekitas raviseadmete järjekorra

CPAP-seade aitab hingata: näole asetatakse mask, mille kaudu juhitakse hingamisteedesse õhk, mis hoiab neid avatuna. (Pilt on illustratiivne) Foto: Vida Press

Uneapnoed põdenud Soome rokkstaari Olli Lindholmi äkksurm mõjus meie põhjanaabritele kui äratus. Viimastel kuudel on Soomes diagnoositud seda haigust nii palju, et raviseadmetele on tekkinud pikad järjekorrad, kirjutab Iltalehti.