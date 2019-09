DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas vitamiinid võivad ka ohtlikud olla? 

"Millised on vitamiinide liigse manustamise ohud? Vitamiine on palju, lisaks reklaamidele, kus on lisaks igale põhivitamiinile lisatud ka teisi, et paremini mõjuks. Veel ka tervislikud toidutooted, näiteks kitsepiim ja margariin. Kas peaks pidama arvet eraldi iga vitamiini kohta, palju igat kokku tuleb, et endale halba mitte teha?"