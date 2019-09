KARDIOLOOG HOIATAB: haiged hambad on südamele ohtlikud! 

Põhja-Eesti regionaalhaigla tunnustatud südamearst, professor Margus Viigimaa kõneles hiljuti Eesti hambaarstide päevadel südamehaiguste ja suutervise seostest. Teema oli hambaarstide jaoks nii huvitav, et nad ei mahtunud saali äragi ning kuulasid loengut koridorist. „Praegu on meditsiinis paradigmamuutus – järjest rohkem saadakse aru, et hambaarstide ja teiste erialade arstide vahel peab olema tihe partnerlus. Seda põhjusel, et hambahaigused põhjustavad väga palju teisi süsteemseid haigusi, vähendavad eluiga ja halvendavad elukvaliteeti,” nendib Viigimaa.