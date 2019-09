Varud täis! Eestist kaob migreeniravim, kannatajate elukvaliteeti langeb 

Sellest tulenevalt soovib ühing ravifirmaga läbirääkimisi pidada, et ravimit Maxalt saaks ka edaspidi Maarjamaal soetada. Osaühingu tegevjuht Konstantin Rebrov on ühingule otsust selgitanud kurva tõdemusega, et ravim kaob turult, sest see ei leidnud piisavat kasutust. „Olime sunnitud preparaadi Maxalt Eestis registreeritud ravimite nimekirjast kustutama – tootmise ja pikendamise kulud osutusid väikese müügimahu tõttu ebaotstarbekalt suureks,“ selgitas Rebrov kirjalikus kirjas. „Arusaadav, et on patisente, kes vajavad just seda ravimit.“