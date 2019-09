UNEARST SELGITAB: miks me näeme väga elavaid unenägusid? 

Unenäod võivad vahel olla meeldivad ja värvilised. Sagedamini on unenäo sisu pigem negatiivne. Üldiselt esineb unenägusid REM-unes ning mida pikem on unefaas, seda värvikamaks unenägu faasi lõpupoole kujuneb. Enamasti ununeb unenäo sisu kiirelt – minuti-paariga pärast ärkamist. Samas on unenägusid, mis on sisu poolest meeldejäävad - neid nimetataksegi elavateks unenägudeks.