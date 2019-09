MEESTEARST MARGUS PUNAB: peenise suurus ei määra midagi 

„Peenise suurus ei määra midagi,“ ütleb meestearst. „Asi on partnerite suhtes: teineteise austamises, valmisolekus naudinguid pakkuda. Jah, osa uuringuid on öelnud, et alla 10 cm pikkuse erekteerunud peenisega võib seksides probleeme tekkida. Aga üldjuhul on nii, et kui keegi kaebab väikese peenise üle, tähendab see esmajoones, et suhe ise on kehvapoolne."