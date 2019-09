VIDEO | Eestis tehakse HIV-teste valedele inimestele 

"Kui võrrelda meid Euroopa Liiduga, siis meil on üks kõige kõrgem testimise tase, aga teisest küljest on probleem selles, et testitakse palju madala riskiga inimesi, näiteks kauneid noori rasedaid naisi ja ka veredoonoreid, samas inimesed, kellel on risk, jäetakse testimata," selgitas Tervise Arengu Instituudi teadussekretär Kristi Rüütel.