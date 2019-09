Lapsed KOLME LAPSE VALUSAD LOOD. Terapeut: lapsele tuleb rääkida tõtt ka enesetapu kohta Sirje Maasikamäe , täna, 19:00 Jaga: M

GALERII

Laps võib aastaid kannatada vaikides hirmu ja õudu. Foto: Vida Press

Kas laps peaks teadma, et tema vanem või lähedane otsustas ise elust lahkuda? Kaotus on talle niigi ränk. "Igas vanuses lastele tuleb rääkida tõtt ka enesetapu kohta," ütleb traumaterapeut Maire Riis. Vaikimine ei aita last ega säästa teda kurbusest.