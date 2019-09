Lähed spaasse? Väljapuhkamiseks veeda seal vähemalt kolm päeva! 

Veetes kiires elutempos päeva spaas, tundub, et kõik on juba hästi. Tegelikkuses tuleks spaas puhata vähemalt kaks-kolm päeva, et anda kehale pisut aega puhkeolukorraga kohaneda. Just siis tunned end koju naastes kõige puhanumana!

Soovides pealinna kärast eemale saada, on ideaalne sihtkoht Kubija hotell-loodusspaa. Juba Kubijasse jõudmine on omaette elamus. Meeldiv on kulgeda mööda maanteed Eesti metsade vahel, kuni jõuad Kubijasse. Spaasse, mis asub imekaunis kohas männimetsa ja järvede keskel. Piirkond on tuntud erilise rikkumata looduse poolest ning siin on juba ammustest aegadest matka-, suusa- ja orienteerumisrajad.

Kubija hotell-loodusspaa on mugav majutuskoht, mis hubase interjööriga: siseviimistluses on kasutatud Võrumaa kindakirja ruudumustri elemente ning tubadest avaneb maaliline vaade männimetsale ja järvele. Savisviitides on kasutatud viimistlusmaterjalina savi ja savikrohvi, kuna savil on ainulaadne võime tasakaalustada ruumis õhuniiskuse ja -temperatuuri kõikumisi.

Kubija hotell-loodusspaa terviseteenused sobivad suurepäraselt kliendile, kes hindab rahu, vaikust ja teenuste kõrget taset ning individuaalset lähenemist. Kubija spaa- ja saunakeskuses on viie erineva suuruse, sügavuse ja temperatuuriga veesilma ning neli sauna (90°C leilisaun, 70°C aroomisaun, 45°C aurusaun ja 70°C kadakasaun).

Erinevate hoolitsuste puhul on Lõuna-Eesti loodus õuest tuppa toodud. Nii saab Kubijas lisaks klassikalistele wellness-teenustele kogeda looduslähedasi hoolitsusi. Muuhulgas on valikus selliseid põnevaid teenuseid nagu Näohellitus Eestimaise turbamaskiga, Tugev turjamassaaž karurasvasalviga, Jalgade massaaž metsaürtidega, Vana-Eesti massaaž ja palju muud!

Loomulikult peab spaapuhkuse ajal hästi sööma ning Kubija hotell-loodusspaas on see võimalik. 2017. aasta detsembris valmis täiesti uudse kontseptsiooniga restoran, mille sisekujunduses annavad tooni armsalt maalähedased elemendid: puuriidad, palk- ja kiviseinad ning soojades toonides rahvusliku elemendiga sisustus. Restoranis serveeritakse traditsioonilisi Eesti toite, mille tooraine pärineb reeglina umbes 50 kilomeetri raadiusest kohalikelt tootjatelt.

Spaapuhkusele ei pea alati minema nädalavahetusel – võta hoopis nädala sees mõned puhkepäevad ning naudi protseduure ja ka soodsamaid hindu!