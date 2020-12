PINGED AINA KUHJUVAD? 10 lihtsat soovitust, mis aitavad stressi ohjes hoida 

Foto: Pexels

Kui töötad viis päeva nädalas ja sisustad õhtud koosolekute ja kohtumistega, peaksid kindlasti hoolitsema, et sul oleks ka kohustustevabasid aegu. Proovi, kuidas tundub, kui sul pole mingeid plaane! Võib-olla on seda algul raske teha, kuid oluline on harjuda ka akude laadimisega. Hiljemalt järgmisel nädalal märkad, kui kasulik see on.