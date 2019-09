Uudised KINGIME LOOTUST! Vähiravifond asus toetama neeluvähki põdevat meest Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 13:28 Jaga: M

Pildil on Aini pere, Ain on tagareas koos väimehe ja vanema pojaga. Foto on tehtud juunis Luual Aini noorema poja lõpuaktusel. Ka Ain õppis kunagi Luual metsandust. Foto: Erakogu

Vähiravifond „Kingitud Elu" asus hiljuti toetama 60aastastast Muhu meest Ain Välit, kellele võimaldatakse immuunravi võitluseks neeluvähiga. Ravi maksab ligi 4000 eurot kuus.