Lugejakiri | mänguplats täis suitsetavaid lapsukesi 

„Tavaline argipäev kooli juures asuva tiigi ääres, kus noorte seltskonnad kogunevad. Pahatihti on seal 10-13aastased lapsed, kelle käes suitsukoni. Neid ei häiri isegi see, et samas kõrval asub kool, õpetajad, teised lapsevanemad. Ja ei pelga seda,“ kirjeldab Anneli.

„Ja ka möödujad on ükskõiksed. Keegi sekku ega tee isegi märkama, et lapsed ja suitsetamine ei peaks kokku käima. Ma ise olen kahsee mööduja, kes midagi ei ütle. Ma näen, aga ei sekku. Käin seal enamasti oma mudilasega jalutamas ega tahaks, et ma edaspidi neile ise kuidagi ette jääksin. Aga samas tunnen et keegi peaks ikkagi selle probleemiga tegelema. Ma ise igatahes loodaks, et minu lapse puhul leiduks keegi, kes teda taoliselt teolt tabades üritaks sekkuda. Et keegi märkaks ja edastaks lapsele sõnumi, et suitsetamine ja lapsepõlv ei käi kokku,“ loodab Anneli.